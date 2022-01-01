Directorio de empresas
Zip Co
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Zip Co Salarios

El salario de Zip Co varía desde $23,460 en compensación total por año para un Analista Financiero en el nivel más bajo hasta $247,755 para un Científico de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zip Co. Última actualización: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $90.3K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $79.1K
Analista de Negocio
$150K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Analista de Datos
$43.2K
Científico de Datos
$248K
Analista Financiero
$23.5K
Diseñador de Producto
$164K
Reclutador
$194K
Gerente de Ingeniería de Software
$133K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Zip Co es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $247,755. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Zip Co es $132,760.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Zip Co

Empresas relacionadas

  • Tesla
  • Intuit
  • Apple
  • LinkedIn
  • Uber
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos