Directorio de empresas
Zimmer Biomet
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Zimmer Biomet Salarios

El salario de Zimmer Biomet varía desde $50,736 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el nivel más bajo hasta $197,985 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zimmer Biomet. Última actualización: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero Mecánico
Median $100K

Ingeniero de Calidad

Ventas
Median $85K
Ingeniero Biomédico
$124K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Analista de Negocio
Median $105K
Científico de Datos
$78.4K
Diseñador de Producto
$66.1K
Gerente de Diseño de Producto
$177K
Ingeniero de Software
$198K
Gerente de Ingeniería de Software
$102K
Gerente de Programa Técnico
$50.7K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Zimmer Biomet es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $197,985. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Zimmer Biomet es $101,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Zimmer Biomet

Empresas relacionadas

  • Henry Schein
  • Dentsply Sirona
  • Hologic
  • Cerner
  • General Motors
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos