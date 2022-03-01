Directorio de empresas
Z Holdings
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Z Holdings Salarios

El salario de Z Holdings varía desde $43,619 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el nivel más bajo hasta $74,625 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Z Holdings. Última actualización: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Diseñador de Producto
$43.6K
Ingeniero de Software
$74.6K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Z Holdings es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $74,625. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Z Holdings es $59,122.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Z Holdings

Empresas relacionadas

  • Zerto
  • FinancialForce
  • Postman
  • Scott Logic
  • Reface
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/z-holdings/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.