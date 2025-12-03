La compensación total promedio de Reclutador in United States en Yext varía desde $104K hasta $149K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yext. Última actualización: 12/3/2025
Compensación Total Promedio
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Yext, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
