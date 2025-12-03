Directorio de empresas
Yassir
Yassir Analista de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Analista de Negocio in Egypt en Yassir varía desde EGP 43.3K hasta EGP 62.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yassir. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$1K - $1.2K
Egypt
Rango Común
Rango Posible
$892.1$1K$1.2K$1.3K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Yassir?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocio en Yassir in Egypt tiene una compensación total anual de EGP 62,896. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Yassir para el puesto de Analista de Negocio in Egypt es EGP 43,340.

