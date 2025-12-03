Directorio de empresas
Yara International
Yara International Analista de Negocio Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yara International. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$74.6K - $86.7K
Belgium
Rango Común
Rango Posible
$68.9K$74.6K$86.7K$96.5K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Yara International?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocio en Yara International in Belgium tiene una compensación total anual de €83,823. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Yara International para el puesto de Analista de Negocio in Belgium es €59,873.

