Yanfeng Automotive Interiors
  • Salarios
  • Gerente de Programa

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa

Yanfeng Automotive Interiors Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Yanfeng Automotive Interiors varía desde $101K hasta $138K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yanfeng Automotive Interiors. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$109K - $130K
United States
Rango Común
Rango Posible
$101K$109K$130K$138K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Yanfeng Automotive Interiors?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en Yanfeng Automotive Interiors in United States tiene una compensación total anual de $138,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Yanfeng Automotive Interiors para el puesto de Gerente de Programa in United States es $100,800.

Otros recursos

