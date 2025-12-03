Directorio de empresas
Yanfeng Automotive Interiors
Yanfeng Automotive Interiors Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in United States en Yanfeng Automotive Interiors varía desde $67.2K hasta $92K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yanfeng Automotive Interiors. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$72.8K - $86.4K
United States
Rango Común
Rango Posible
$67.2K$72.8K$86.4K$92K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Yanfeng Automotive Interiors?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en Yanfeng Automotive Interiors in United States tiene una compensación total anual de $92,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Yanfeng Automotive Interiors para el puesto de Ingeniero Mecánico in United States es $67,200.

