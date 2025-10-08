La compensación de Data Architect in Moscow Metro Area en Yandex varía desde RUB 2.12M por year para G14 hasta RUB 9.46M por year para G18. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yandex. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
G14
RUB 2.12M
RUB 2.04M
RUB 0
RUB 76.1K
G15
RUB 2.91M
RUB 2.77M
RUB 9.3K
RUB 138K
G16
RUB 4.28M
RUB 3.79M
RUB 71.8K
RUB 420K
G17
RUB 5.85M
RUB 5.24M
RUB 0
RUB 606K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Yandex, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.