La compensación de Ingeniero de Software de Seguridad in Russia en Yandex varía desde RUB 3M por year para G16 hasta RUB 4.82M por year para G17. El paquete de compensación year mediano in Russia totaliza RUB 3.29M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yandex. Última actualización: 10/8/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
G14
(Nivel Inicial)
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
G15
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
G16
RUB 3M
RUB 2.78M
RUB 0
RUB 217K
G17
RUB 4.81M
RUB 4.37M
RUB 0
RUB 443K
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Yandex, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software de Seguridad en Yandex in Russia tiene una compensación total anual de RUB 5,373,730. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Yandex para el puesto de Ingeniero de Software de Seguridad in Russia es RUB 3,291,033.

