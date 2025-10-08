Directorio de empresas
Yandex
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Backend

  • Belarus

Yandex Ingeniero de Software Backend Salarios en Belarus

La compensación de Ingeniero de Software Backend in Belarus en Yandex varía desde BYN 43.4K por year para G14 hasta BYN 209K por year para G17. El paquete de compensación year mediano in Belarus totaliza BYN 94K.

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
G14
(Nivel Inicial)
BYN 43.4K
BYN 42.1K
BYN 16.7
BYN 1.3K
G15
BYN 103K
BYN 95.7K
BYN 684.1
BYN 6.2K
G16
BYN 151K
BYN 129K
BYN 173.5
BYN 21.7K
G17
BYN 209K
BYN 169K
BYN 0
BYN 40.7K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Yandex, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en Yandex in Belarus tiene una compensación total anual de BYN 209,360. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Yandex para el puesto de Ingeniero de Software Backend in Belarus es BYN 84,606.

