Yalantis
Yalantis Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in Poland en Yalantis varía desde PLN 110K hasta PLN 154K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yalantis. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$32.4K - $39.2K
Poland
Rango Común
Rango Posible
$29.9K$32.4K$39.2K$41.8K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Yalantis?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Yalantis in Poland tiene una compensación total anual de PLN 154,303. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Yalantis para el puesto de Ventas in Poland es PLN 110,407.

