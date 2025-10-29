Directorio de empresas
Xperi
Xperi Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in India en Xperi totaliza ₹6.5M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xperi. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹6.5M
Nivel
SDM 3
Salario base
₹5.2M
Stock (/yr)
₹520K
Bono
₹780K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
15 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Xperi?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Xperi, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Xperi in India tiene una compensación total anual de ₹8,296,672. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Xperi para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in India es ₹6,848,115.

