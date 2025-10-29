Directorio de empresas
Xoriant
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Xoriant Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Xoriant totaliza ₹1.72M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xoriant. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Xoriant
Software Engineer
Pune, MH, India
Total por año
₹1.72M
Nivel
L2
Salario base
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Xoriant?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Xoriant in India tiene una compensación total anual de ₹3,419,128. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Xoriant para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹1,720,700.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Xoriant

Empresas relacionadas

  • 3Pillar Global
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos