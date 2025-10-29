Directorio de empresas
Xometry
  Salarios
  Gerente de Producto

  Todos los Salarios de Gerente de Producto

Xometry Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in United States en Xometry totaliza $195K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xometry. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Xometry
Product Manager
hidden
Total por año
$195K
Nivel
hidden
Salario base
$165K
Stock (/yr)
$30K
Bono
$0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Xometry?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Xometry in United States tiene una compensación total anual de $306,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Xometry para el puesto de Gerente de Producto in United States es $210,000.

Otros recursos