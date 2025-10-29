Directorio de empresas
Xilinx
Xilinx Analista de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Analista de Negocio in United States en Xilinx varía desde $102K hasta $145K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xilinx. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

$117K - $136K
United States
Rango Común
Rango Posible
$102K$117K$136K$145K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Xilinx, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocio en Xilinx in United States tiene una compensación total anual de $145,080. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Xilinx para el puesto de Analista de Negocio in United States es $101,680.

