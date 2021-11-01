Directorio de empresas
Xiaomi
Xiaomi Salarios

El salario de Xiaomi varía desde $19,587 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el nivel más bajo hasta $522,375 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Xiaomi. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $43.6K
Contador
$49.8K
Gerente de Operaciones Comerciales
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
Desarrollo de Negocios
$106K
Servicio al Cliente
$24.1K
Ingeniero de Hardware
$56.5K
Marketing
$197K
Gerente de Productos
$69.8K
Gerente de Proyectos
$45.3K
Ventas
$51.3K
Analista de Ciberseguridad
$19.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$522K
Arquitecto de Soluciones
$236K
Gerente de Programas Técnicos
$47.1K
Preguntas Frecuentes

أعلى وظيفة أجراً في Xiaomi هي Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $522,375. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Xiaomi هو $53,899.

