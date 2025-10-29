Directorio de empresas
Xero
Xero Arquitecto de Soluciones Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xero. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

A$165K - A$196K
Australia
Rango Común
Rango Posible
A$153KA$165KA$196KA$209K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Xero, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Xero in Australia tiene una compensación total anual de A$209,032. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Xero para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Australia es A$152,685.

Otros recursos