X-Team
X-Team Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Brazil en X-Team totaliza R$542K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de X-Team. Última actualización: 10/30/2025

Paquete Mediano
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Total por año
R$542K
Nivel
Senior
Salario base
R$528K
Stock (/yr)
R$0
Bono
R$13.8K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
9 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en X-Team?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en X-Team in Brazil tiene una compensación total anual de R$620,550. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en X-Team para el puesto de Ingeniero de Software in Brazil es R$543,326.

Otros recursos