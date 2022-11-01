Wrapbook Salarios

Directorio de empresas
El salario de Wrapbook varía desde $106,788 en compensación total por año para un Ventas en el nivel más bajo hasta $234,600 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Wrapbook. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $145K
Marketing
$178K
Gerente de Productos
$132K

Ventas
$107K
Gerente de Ingeniería de Software
$235K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Wrapbook, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Wrapbook es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $234,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Wrapbook es $145,348.

