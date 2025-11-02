Directorio de empresas
Workday
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Tecnólogo de la Información (TI)

  • Todos los Salarios de Tecnólogo de la Información (TI)

Workday Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

La compensación de Tecnólogo de la Información (TI) en Workday totaliza $187K por year para P3. El paquete de compensación year mediano totaliza $165K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Workday. Última actualización: 11/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$187K
$162K
$25K
$0
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Workday, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Tecnólogo de la Información (TI) ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en Workday tiene una compensación total anual de $503,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Workday para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es $188,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Workday

Empresas relacionadas

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos