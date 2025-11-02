Workday Científico de Datos Salarios

La compensación de Científico de Datos in United States en Workday varía desde $130K por year para P2 hasta $284K por year para P4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $295K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Workday. Última actualización: 11/2/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono P1 Data Scientist I $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Data Scientist II $130K $111K $19K $0 P3 Data Scientist III $207K $136K $58K $13.3K P4 Senior Data Scientist $284K $187K $83.5K $12.6K Ver 2 Más Niveles

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Workday, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral )

