Wisk Salarios

El salario de Wisk varía desde $100,500 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $232,155 para un Ingeniero de Hardware en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Wisk . Última actualización: 9/11/2025