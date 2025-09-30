Waymo Gerente de Ingeniería de Software Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in San Francisco Bay Area en Waymo totaliza $950K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Waymo. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano Waymo Software Engineering Manager San Francisco, CA Total por año $950K Nivel L7 Salario base $350K Stock (/yr) $500K Bono $100K Años en la empresa 9 Años Años de exp. 11 Años

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones WMU En Waymo, WMUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual ) WMUs are Waymo's version of RSUs

¿Cuál es el cronograma de vesting en Waymo ?

