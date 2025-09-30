Waymo Ingeniero de Software Salarios en Poland

La compensación de Ingeniero de Software in Poland en Waymo varía desde PLN 80.1K por year para L3 hasta PLN 97.1K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Poland totaliza PLN 87K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Waymo. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L3 ( Nivel Inicial ) PLN 80.1K PLN 53.4K PLN 17.6K PLN 9.2K L4 PLN 97.1K PLN 64.9K PLN 24K PLN 8.2K L5 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L6 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Ver 3 Más Niveles

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones WMU En Waymo, WMUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual ) WMUs are Waymo's version of RSUs

¿Cuál es el cronograma de vesting en Waymo ?

