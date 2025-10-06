Directorio de empresas
VTEX
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Ingeniero de Software Nivel

Senior Software Engineer

Niveles en VTEX

Comparar Niveles
  1. Junior Software Engineer
  2. Software Engineer
  3. Senior Software Engineer
    4. Mostrar 4 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
R$42,341
Salario Base
R$220,408
Acciones ()
R$8,031
Bono
R$8,205

R$894K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de R$168K+ (a veces R$1.68M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimos Salarios Enviados
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visita Ahora!

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para VTEX

Empresas relacionadas

  • HackerRank
  • Joveo
  • Click Travel
  • Rocket Lawyer
  • SmartRecruiters
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos