VMware Ingeniero de Software Salarios en Ireland

La compensación de Ingeniero de Software in Ireland en VMware varía desde €85.7K por year para P1 hasta €176K por year para Staff Engineer 1. El paquete de compensación year mediano in Ireland totaliza €130K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MTS 1
P1(Nivel Inicial)
€85.7K
€77.1K
€0
€8.6K
MTS 2
P2
€82.1K
€65.7K
€7.6K
€8.7K
MTS 3
P3
€114K
€84.9K
€19.2K
€9.5K
Senior MTS
P4
€150K
€106K
€31.7K
€12K
Ver 5 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En VMware, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (12.50% semestral)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero Site Reliability

Ingeniero de Sistemas

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at VMware in Ireland sits at a yearly total compensation of €180,035. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Ingeniero de Software role in Ireland is €124,097.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para VMware

