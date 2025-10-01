La compensación de Ingeniero de Software in India en VMware varía desde ₹2.38M por year para P1 hasta ₹8.43M por year para Senior Staff Engineer. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹5.14M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MTS 1
₹2.38M
₹1.63M
₹673K
₹75.4K
MTS 2
₹3.18M
₹2.38M
₹664K
₹139K
MTS 3
₹5.12M
₹3.53M
₹1.32M
₹270K
Senior MTS
₹6.82M
₹4.75M
₹1.45M
₹611K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En VMware, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (12.50% semestral)
