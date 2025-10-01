Directorio de empresas
VMware
VMware Ingeniero de Software Salarios en Greater Los Angeles Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Los Angeles Area en VMware varía desde $175K por year para P2 hasta $480K por year para Staff Engineer 2. El paquete de compensación year mediano in Greater Los Angeles Area totaliza $175K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MTS 1
P1(Nivel Inicial)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
P2
$175K
$132K
$26.3K
$16.1K
MTS 3
P3
$170K
$148K
$8.9K
$13.6K
Senior MTS
P4
$236K
$180K
$35.8K
$20.7K
$160K

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En VMware, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (12.50% semestral)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero Site Reliability

Ingeniero de Sistemas

Preguntas Frecuentes

VMware in Greater Los Angeles AreaIngeniero de Software最高薪酬方案，年度總薪酬為$480,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
VMwareIngeniero de Software職位 in Greater Los Angeles Area年度總薪酬中位數為$200,755。

Otros recursos