VMware
  • Salarios
  • Gerente de Productos

  • Todos los Salarios de Gerente de Productos

  • Greater Bengaluru

VMware Gerente de Productos Salarios en Greater Bengaluru

La compensación de Gerente de Productos in Greater Bengaluru en VMware varía desde ₹3.61M por year para P3 hasta ₹13.27M por year para P6. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹6.29M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P3
Product Manager
₹3.61M
₹3.12M
₹283K
₹208K
P4
Sr. Product Manager
₹7.14M
₹5.15M
₹1.58M
₹413K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
₹13.95M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En VMware, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (12.50% semestral)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Productos at VMware in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹15,105,558. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Gerente de Productos role in Greater Bengaluru is ₹5,543,600.

