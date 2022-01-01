VK Salarios

El salario de VK varía desde $16,887 en compensación total por año para un Gerente de Operaciones Comerciales en el nivel más bajo hasta $201,000 para un Gerente de Ciencia de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de VK . Última actualización: 9/16/2025