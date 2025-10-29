Vitesco Technologies Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Mexico en Vitesco Technologies varía desde MX$2.02M hasta MX$2.93M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vitesco Technologies. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio MX$2.29M - MX$2.66M Mexico Rango Común Rango Posible MX$2.02M MX$2.29M MX$2.66M MX$2.93M Rango Común Rango Posible

MX$1.1M MX$1.69M MX$380K MX$665K MX$418K

