Vitesco Technologies Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en Vitesco Technologies varía desde HUF 7.43M hasta HUF 10.38M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vitesco Technologies. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio HUF 8.06M - HUF 9.76M Hungary Rango Común Rango Posible HUF 7.43M HUF 8.06M HUF 9.76M HUF 10.38M Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Tecnólogo de la Información (TI) contribuciones en Vitesco Technologies para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

+ HUF 19.97M + HUF 30.65M + HUF 6.89M + HUF 12.05M + HUF 7.58M Don't get lowballed

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de vesting en Vitesco Technologies ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Tecnólogo de la Información (TI) ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.