Directorio de empresas
Vitesco Technologies
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Tecnólogo de la Información (TI)

  • Todos los Salarios de Tecnólogo de la Información (TI)

Vitesco Technologies Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en Vitesco Technologies varía desde HUF 7.43M hasta HUF 10.38M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vitesco Technologies. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

HUF 8.06M - HUF 9.76M
Hungary
Rango Común
Rango Posible
HUF 7.43MHUF 8.06MHUF 9.76MHUF 10.38M
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Tecnólogo de la Información (TI) contribuciones en Vitesco Technologies para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+HUF 19.97M
Robinhood logo
+HUF 30.65M
Stripe logo
+HUF 6.89M
Datadog logo
+HUF 12.05M
Verily logo
+HUF 7.58M
Don't get lowballed

Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Vitesco Technologies?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Tecnólogo de la Información (TI) ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en Vitesco Technologies tiene una compensación total anual de HUF 10,384,902. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Vitesco Technologies para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es HUF 7,430,577.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Vitesco Technologies

Empresas relacionadas

  • Flipkart
  • Amazon
  • Square
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos