Visai Labs
Visai Labs Marketing Salarios

La compensación total promedio de Marketing in India en Visai Labs varía desde ₹346K hasta ₹502K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Visai Labs. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$4.5K - $5.2K
India
Rango Común
Rango Posible
$3.9K$4.5K$5.2K$5.7K
Rango Común
Rango Posible

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Visai Labs in India tiene una compensación total anual de ₹502,267. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Visai Labs para el puesto de Marketing in India es ₹346,100.

