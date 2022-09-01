Directorio de empresas
Virginia Tech
Virginia Tech Salarios

El salario de Virginia Tech varía desde $33,150 en compensación total por año para un Ingeniero Biomédico en el nivel más bajo hasta $91,540 para un Ingeniero de Materiales en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Virginia Tech. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Científico de Datos
Median $68.6K

Ingeniero de Hardware
Median $42K
Ingeniero Biomédico
$33.2K
Ingeniero Químico
$51K

Ingeniero de Investigación

Tecnólogo en Informática (TI)
$78K
Ingeniero de Materiales
$91.5K
Arquitecto de Soluciones
$75.4K
Preguntas Frecuentes

Otros recursos