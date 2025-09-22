Directorio de empresas
Vinted
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Vinted Científico de Datos Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vinted. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

€72.1K - €87.1K
Germany
Rango Común
Rango Posible
€67.3K€72.1K€87.1K€91.9K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 1 más Científico de Datos contribucione en Vinted para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

€141K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de €26.5K+ (a veces €265K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Vinted, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Científico de Datos na Vinted in Germany é uma remuneração total anual de €91,863. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Vinted para a função de Científico de Datos in Germany é €67,313.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Vinted

Empresas relacionadas

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos