Vinted
Vinted Salarios

El salario de Vinted varía desde $33,163 en compensación total por año para un Reclutador en el nivel más bajo hasta $127,917 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Vinted. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Ingeniero de Software
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Ingeniero de Software Backend

Reclutador
Median $33.2K
Desarrollo de Negocios
$73.3K

Analista de Datos
$73.1K
Científico de Datos
$90K
Recursos Humanos
$58.6K
Legal
$110K
Operaciones de Marketing
$49.7K
Diseñador de Productos
$70.1K
Gerente de Productos
$99.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$128K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Vinted, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

A função com maior remuneração relatada na Vinted é Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $127,917. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Vinted é $73,173.

