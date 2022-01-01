Directorio de empresas
Vineti
Vineti Salarios

El salario de Vineti varía desde $36,246 en compensación total por año para un Gerente de Productos en el nivel más bajo hasta $238,800 para un Diseñador de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Vineti. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Diseñador de Productos
$239K
Gerente de Productos
$36.2K
Ingeniero de Software
$99.5K

Gerente de Programas Técnicos
$99.5K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Vineti es Diseñador de Productos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $238,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Vineti es $99,500.

