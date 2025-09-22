Directorio de empresas
Verkada
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Ciberseguridad

  • Todos los Salarios de Analista de Ciberseguridad

Verkada Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en Verkada varía desde $101K hasta $138K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verkada. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$109K - $130K
United States
Rango Común
Rango Posible
$101K$109K$130K$138K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Analista de Ciberseguridad contribuciones en Verkada para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Consolidación

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

30%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 10% se consolida en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se consolida en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 30% se consolida en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 40% se consolida en el 4th-AÑO (3.33% mensual)

15%

AÑO 1

25%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 15% se consolida en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 30% se consolida en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se consolida en el 4th-AÑO (2.50% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista de Ciberseguridad ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Verkada tiene una compensación total anual de $138,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Verkada para el puesto de Analista de Ciberseguridad es $100,800.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Verkada

Empresas relacionadas

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos