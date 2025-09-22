Directorio de empresas
Verkada
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Productos

  • Todos los Salarios de Gerente de Productos

Verkada Gerente de Productos Salarios

La compensación de Gerente de Productos in United States en Verkada totaliza $157K por year para L2. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $165K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verkada. Última actualización: 9/22/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L2
$157K
$148K
$8.3K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

30%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 10% se consolida en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se consolida en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 30% se consolida en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 40% se consolida en el 4th-AÑO (3.33% mensual)

15%

AÑO 1

25%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 15% se consolida en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 30% se consolida en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se consolida en el 4th-AÑO (2.50% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Productos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Productos en Verkada in United States tiene una compensación total anual de $795,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Verkada para el puesto de Gerente de Productos in United States es $155,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Verkada

Empresas relacionadas

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos