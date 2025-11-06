La compensación de Arquitecto de Soluciones in Raleigh-Durham Area en Verizon varía desde $105K por year para Solution Architect hasta $157K por year para Principal Solution Architect. El paquete de compensación year mediano in Raleigh-Durham Area totaliza $104K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verizon. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Solution Architect
$96.8K
$91.9K
$2.3K
$2.5K
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Chief Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$157K
$127K
$6.5K
$23.4K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
34%
AÑO 3
En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33% se consolida en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se consolida en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
34% se consolida en el 3rd-AÑO (34.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)