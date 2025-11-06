Directorio de empresas
Verizon
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • India

Verizon Ingeniero de Software Salarios en India

La compensación de Ingeniero de Software in India en Verizon varía desde ₹885K por year para MTS 1 hasta ₹5.29M por year para PMTS. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹1.65M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verizon. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MTS 1
(Nivel Inicial)
₹885K
₹812K
₹43.4K
₹29.9K
MTS 2
₹1.73M
₹1.48M
₹127K
₹119K
MTS 3
₹2.71M
₹2.25M
₹315K
₹141K
MTS 4
₹3.32M
₹2.82M
₹341K
₹161K
Ver 4 Más Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

34%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33% se consolida en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se consolida en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 34% se consolida en el 3rd-AÑO (34.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Verizon in India tiene una compensación total anual de ₹5,292,042. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Verizon para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹1,683,056.

