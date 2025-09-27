Directorio de empresas
Verity Knowledge Solutions
Verity Knowledge Solutions Banquero de Inversión Salarios

La compensación total promedio de Banquero de Inversión in India en Verity Knowledge Solutions varía desde ₹669K hasta ₹913K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verity Knowledge Solutions. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

₹716K - ₹866K
India
Rango Común
Rango Posible
₹669K₹716K₹866K₹913K
Rango Común
Rango Posible

₹13.95M

¿Cuáles son los niveles de carrera en Verity Knowledge Solutions?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Banquero de Inversión en Verity Knowledge Solutions in India tiene una compensación total anual de ₹913,278. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Verity Knowledge Solutions para el puesto de Banquero de Inversión in India es ₹669,212.

