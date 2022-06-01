Verbit Salarios

Directorio de empresas
El salario de Verbit varía desde $32,238 en compensación total por año para un Reclutador en el nivel más bajo hasta $162,670 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Verbit. Última actualización: 10/16/2025

Gerente de Productos
$130K
Reclutador
$32.2K
Ingeniero de Software
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Gerente de Ingeniería de Software
$109K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Verbit es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $162,670. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Verbit es $119,343.

