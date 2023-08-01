Directorio de Empresas
Vectara
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Vectara Salarios

El rango salarial de Vectara oscila entre $120,600 en compensación total anual para un Ventas en el extremo inferior y $180,900 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Vectara. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $159K
Científico de Datos
$181K
Ventas
$121K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Vectara es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $180,900. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Vectara es $158,750.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Vectara

Empresas Relacionadas

  • Roblox
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos