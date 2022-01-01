Directorio de empresas
Varonis
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Varonis Salarios

El salario de Varonis varía desde $64,675 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el nivel más bajo hasta $203,732 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Varonis. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Ingeniería de Software
Median $204K
Ventas
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Tecnólogo en Informática (TI)
$84.6K
Marketing
$134K
Gerente de Productos
$204K
Reclutador
$66.5K
Ingeniero de Ventas
$131K
Analista de Ciberseguridad
$64.7K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Varonis es Gerente de Productos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $203,732. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Varonis es $125,409.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Varonis

Empresas relacionadas

  • Conduent
  • MyCase
  • Mastech Digital
  • Acxiom
  • Altium
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos