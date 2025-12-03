Directorio de empresas
USPTO Investigador de UX Salarios

La compensación total promedio de Investigador de UX in United States en USPTO varía desde $99.1K hasta $136K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de USPTO. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$107K - $127K
United States
$99.1K$107K$127K$136K
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Investigador de UX en USPTO in United States tiene una compensación total anual de $135,700. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en USPTO para el puesto de Investigador de UX in United States es $99,120.

Otros recursos

