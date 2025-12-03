Directorio de empresas
USPTO
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero Mecánico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Mecánico

USPTO Ingeniero Mecánico Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in United States en USPTO totaliza $78K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de USPTO. Última actualización: 12/3/2025

Paquete Mediano
company icon
USPTO
Patent Examiner
Alexandria, VA
Total por año
$78K
Nivel
GS-7
Salario base
$75K
Stock (/yr)
$0
Bono
$3K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en USPTO?
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero Mecánico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en USPTO in United States tiene una compensación total anual de $118,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en USPTO para el puesto de Ingeniero Mecánico in United States es $76,500.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para USPTO

Empresas relacionadas

  • Amazon
  • Facebook
  • Spotify
  • Apple
  • Airbnb
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/uspto/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.