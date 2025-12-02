Directorio de empresas
UserTesting
UserTesting Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in United States en UserTesting varía desde $61.2K hasta $87K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de UserTesting. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$69.3K - $78.9K
United States
Rango Común
Rango Posible
$61.2K$69.3K$78.9K$87K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en UserTesting?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en UserTesting in United States tiene una compensación total anual de $87,025. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en UserTesting para el puesto de Servicio al Cliente in United States es $61,213.

