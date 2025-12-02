Directorio de empresas
USEReady
USEReady Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in India en USEReady varía desde ₹3.22M hasta ₹4.41M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de USEReady. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$39.8K - $47.3K
India
Rango Común
Rango Posible
$36.8K$39.8K$47.3K$50.3K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en USEReady?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en USEReady in India tiene una compensación total anual de ₹4,409,632. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en USEReady para el puesto de Arquitecto de Soluciones in India es ₹3,220,948.

Otros recursos

